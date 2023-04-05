Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру Херсона: есть разрушения

РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру Херсона: есть разрушения

5 апреля, 2023 среда
17:43
война с Россией

В среду, 5 апреля, российский агрессор обстрелял два коммунальных предприятия Херсона

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Армия РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Херсона. Повреждена одна из стен здания на территории предприятия, асфальтное покрытие во дворе, также взрывная волна уничтожила стекло в окнах. Админздание другого предприятия разрушено", - пишет ОВА.

Информации о пострадавших пока нет.

  • В течение 4 апреля РФ обстреливала Херсонскую область: совершено 50 обстрелов , поражены школа, предприятие и дома. Три человека получили ранения в результате атак.
  • В среду, 5 апреля, российские террористы ударили по Бериславу в Херсонской области.
Украина
Россия
Херсон
Херсонщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
байден
4 апреля, 2023 вторник
"Не будет так плохо, как вы думаете": Байден о решении стран-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти
M142 HIMARS
3 апреля, 2023 понедельник
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
2 апреля, 2023 воскресенье
"Тайное оружие": военные прокомментировали мобильные бани, которые привез Порошенко с волонтерами
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.71
  • EUR
    Покупка 40.02
    Продажа 40.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 апреля
18:33
Георгий Судаков
Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" продлил контракт с клубом
18:18
Захватчики выкопали почти 8 км окопов от Евпатории до Заозерного, - Крым.
18:09
OPINION
Леся Вакулюк
Моя Квитка
18:08
Вклад в победу и гарантированная прибыль: в Дии появилась военная облигация "Ялта"
18:03
Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52, - Генштаб
17:56
Враг массово вырубает лес-кругляк на временно оккупированных территориях и везет его в РФ, – Маляр
17:53
Минобороны Болгарии определило агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру
17:44
Больше всего – в Киеве: Креминь рассказал о количестве и характере жалоб на нарушение языкового законодательства в 2022 году
17:38
Министр обороны Литвы и Резников приехали в Харьков: посетили раненых военных и обстрелянные Россией места
17:26
Пресс-релиз
До 100 тыс. грн на собственное дело: стартовал конкурс бизнес-идей для предпринимателей в регионах "Делай свое"
17:22
Обновлено
НАБУ обыскивает Харьковскую ОВА
17:21
Россия обстреляла центр Берислава на Херсонщине: ранен человек
17:19
Еще одна группа украинских артиллеристов закончила обучение в Британии на САУ AS90
17:17
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал возможное членство Украины в НАТО неприемлемым
17:15
Эксклюзив
Часть польских фермеров хочет блокировать границу с Украиной из-за скандала с украинским зерном, - политаналитик Адамский
17:14
Украинские морпехи ликвидировали за день 7 россиян
16:59
Украинская команда CERT-UA завоевала трофей на киберучениях Корпуса морской пехоты США
16:52
Экс-тренер "Барселоны" прибыл в Лондон на переговоры с "Челси"
16:49
РФ планирует перебросить из Беларуси на восток Украины 2 тыс. военных после проведения учений, – ДПСУ
16:48
латвия солдаты
В Латвии возвращают обязательную военную службу для мужчин
16:32
Глава МАГАТЭ Гросси обсудил безопасность ЗАЭС с российскими чиновниками
16:30
Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Руководитель УАФ Павелко - в исполком
16:28
"Будут правильные решения": Зеленский назвал свой приоритет в битве за Бахмут
16:18
Уничтожение "Мрии" оккупантами: экс-директору ГП "Антонов" Бычкову объявили подозрение в преступной халатности
16:15
Польша уже передала Украине 8 МиГ-29, и планирует передать еще 6, - Дуда
16:12
Россияне обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии
16:07
OPINION
Почему Коломойский до сих пор на свободе
15:58
Владимир Сивкович
В Киевской области разоблачили 15 компаний, работавших на ФСБ под контролем экс-заместителя секретаря СНБО
15:47
Эксклюзив
В Белгородской области россияне сделали мощный склад БК и базу техники, - полковник ВСУ Селезнев
15:34
Польша отменила женские соревнования Кубка мира по фехтованию из-за участия спортсменок из РФ и Белоруссии
15:06
Пострадавшим от прорыва дамбы в Краматорске выплатят компенсацию и помогут с восстановлением жилья, - ОВА
14:56
На Запорожье оккупанты заселились в больницу с пожилыми людьми, - мэр Мелитополя
14:52
В Киеве двое злоумышленников пытались переоформить имущество Росатома во избежание национализации, их задержали
14:47
В СБУ сказали, могут ли Кулинича обменять в Россию, как Медведчука
14:39
В небе над Ленинградской областью РФ зафиксировали неизвестный летающий объект
14:29
В Харькове 6 апреля завершат отопительный сезон. Терехов назвал его "беспрецедентным в истории Украины"
14:29
Зеленский в Польше подпишет протокол об оборонной технике для Украины
14:17
Эксклюзив
Тактическое ядерное оружие может быть уничтожено на территории Беларуси, - офицер ВСУ Лапин
14:15
ФСБ
В Крыму ФСБ впервые с 2014 года проводит проверки авто, ищет украинское подполье, - ЦНС
14:12
Польская PKN Orlen расторгла последний контракт с РФ по поставкам нефти
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV