РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру Херсона: есть разрушения
В среду, 5 апреля, российский агрессор обстрелял два коммунальных предприятия Херсона
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Армия РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Херсона. Повреждена одна из стен здания на территории предприятия, асфальтное покрытие во дворе, также взрывная волна уничтожила стекло в окнах. Админздание другого предприятия разрушено", - пишет ОВА.
Информации о пострадавших пока нет.
- В течение 4 апреля РФ обстреливала Херсонскую область: совершено 50 обстрелов , поражены школа, предприятие и дома. Три человека получили ранения в результате атак.
- В среду, 5 апреля, российские террористы ударили по Бериславу в Херсонской области.
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