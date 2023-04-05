РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру Херсона: есть разрушения

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Армия РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Херсона. Повреждена одна из стен здания на территории предприятия, асфальтное покрытие во дворе, также взрывная волна уничтожила стекло в окнах. Админздание другого предприятия разрушено", - пишет ОВА.

Информации о пострадавших пока нет.