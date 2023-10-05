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Обновлено

РФ обстреляла гражданский объект на Харьковщине: убиты по меньшей мере 49 человек, среди них ребенок

5 октября, 2023 четверг
16:56
Война с Россией

Днем 5 октября российская оккупационная армия ударила в гражданский объект в с. Гроза Купянского района, в результате чего погибли по меньшей мере 49 гражданских

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. На данный момент из-под завалов извлечены тела 48 погибших, среди них мальчик лет", - написал он.

По его данным, 6 человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

В то же время Офис генпрокурора сообщил о 49 погибших и 7 раненых.

"По данным следствия, 5 октября около 13:25 российские военные обстреляли с. Гроза Купянского района. Зафиксировано попадание в гражданский объект - сельское кафе-магазин. По состоянию на данный момент известно о 49 погибших, среди которых ребенок, а также 7 раненых", - говорится в сообщении.

Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны.

В свою очередь, министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что в кафе на момент удара был поминальный обед, поэтому там было так много людей. Всего в селе проживает чуть более 300 человек.

В то же время в своем Telegram-канале он уточнил, что "29 человек из 49 погибших идентифицированы". Мобильная криминалистическая лаборатория работает на месте трагедии. Спасательные работы продолжаются, потому что, возможно, под завалами еще находятся люди.

На атаку окупантов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт... Российский террор надо остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни!" - написал он в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы средства ПВО и наступательное оружие.

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