РФ обстреляла гимназию в Никополе: двое погибших, под завалами могут быть люди

Об этом информирует министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Враг попал в гимназию.

"Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей", - говорится в заявлении.

Известно, что пострадавшие мирные жители – сотрудники учебного заведения.

По состоянию на 17:00 на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадали двое мужчин 24 и 71 года.

"Самое здание получило серьезные разрушения. Повреждены также 42 частных дома и 18 хозяйственных построек. А еще - инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто", - пишет глава ОВА.



