РФ обстреляла гимназию в Никополе: двое погибших, под завалами могут быть люди
В среду, 11 октября, российские оккупанты били по городу Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела двое мирных жителей погибли, под завалами могут быть люди
Об этом информирует министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Враг попал в гимназию.
"Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей", - говорится в заявлении.
Известно, что пострадавшие мирные жители – сотрудники учебного заведения.
По состоянию на 17:00 на месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадали двое мужчин 24 и 71 года.
"Самое здание получило серьезные разрушения. Повреждены также 42 частных дома и 18 хозяйственных построек. А еще - инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто", - пишет глава ОВА.
- Кроме того, российская оккупационная армия 6 октября атаковала Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией, в результате чего одна женщина получила ранения.
- Также террористы ночью 11 октября с артиллерии атаковали Никополь и Марганецкую и Мировскую громады. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное