Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией РФ обстреляла Эсманскую громаду на Сумщине: повреждены дом культуры, админпомещение и линия электропередачии

РФ обстреляла Эсманскую громаду на Сумщине: повреждены дом культуры, админпомещение и линия электропередачии

24 мартa, 2023 пятница
21:39
война с Россией

В пятницу, 24 марта, российские террористы обстреляли территории Эсманской и Миропольской громад Сумской области

Об этом сообщает Сумская ОВА.

По Эсманской общине россияне избивали из минометов – 11 прилетов. Также зафиксировано 8 прилетов из ствольной артиллерии. В результате артобстрела повреждены дом культуры, административное помещение и линия электропередачи.

Миропольская громада: 12 мин враг сбросил на Мирополье. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

О пострадавших нет информации.

Украина
Россия
Сумщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
24 мартa, 2023 пятница
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 1-го тура
Кремінна
23 мартa, 2023 четверг
Британская разведка заявила, что армия РФ частично захватила подступы к Кременной, хочет взять Купянск
Джозеф Байден
23 мартa, 2023 четверг
США не пригласили Турцию и Венгрию на представительный саммит за демократию, - Foreign Policy
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.56
    Продажа 41.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
24 мартa
22:50
Камышин был уволен с должности внештатного советника Зеленского через три недели после назначения
22:28
Матеуш Моравецкий
Германия должна предоставлять Украине больше оружия, боеприпасов и финансов, - премьер Польши
22:02
Зеленский сменил главу Черниговской райадминистрации
22:00
король Чарльз III
Первый государственный визит Чарльза III во Францию перенесли из-за протестов
21:51
Евро-2024
Евро-2024: Черногория минимально победила Болгарию на старте квалификации
21:49
Омбудсман прокомментировал отчет ООН, где говорится о нарушении прав человека "с обеих сторон"
21:31
F-16
ВВС Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании планируют создать единую ПВО на фоне угрозы России
21:29
Усиление украинской ПВО: Залужный пообщался по телефону с британским коллегой
21:19
Обзор
ВСУ могут скоро начать контрнаступление, украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку россиянке, а Моравецкий отмечает недостаточную поддержку Германии. Мировые СМИ об Украине 24 марта
21:09
Оккупанты продолжают перебрасывать военные грузы на север Донетчины, - Андрющенко
20:54
СБУ проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию, - Зеленский
20:51
Сосредоточились на восстановлении разрушенного Россией: Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка
20:44
Россия стремится набрать еще 400 тыс. контрактников после неудач на поле боя, - Bloomberg
20:42
Россия пытается спровоцировать США полетами над военными базами в Сирии
20:26
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:18
TikTok
Во Франции чиновникам запретили пользоваться TikTok и Netflix на рабочих смартфонах
20:09
Как и за сколько действуют незаконные перевозки на временно оккупированные Россией территории Украины
20:08
Зеленский создал военные администрации в Северодонецке и двух временно оккупированных городах
20:04
OPINION
"Доктор Лиза" и гаагский ордер для Путина
20:02
В Польше планируют обязать детей из Украины посещать местные школы
20:00
Обзор
Победные новости 394-го дня войны: украинские морпехи уничтожили склад с боеприпасами оккупантов, в Украине начинают массовое производство дронов
20:00
Обзор
Украина в финале Евро по футзалу, сорванный бой Усика и национальная футбольная команда: обзор самых главных событий украинского спорта за 18–24 марта
19:48
В Херсонской области россияне обстреляли частный дом. Ранена местная женщина
19:30
Эммануель Макрон
Президент Франции поедет в Китай вместе с главой Еврокомиссии
19:27
Томас Тухель
"Бавария" выгнала главного тренера и назвала имя нового
19:13
Зеленский наградил главу МИД Литвы орденом князя Ярослава Мудрого III степени
19:08
Пограничники отбили 3 атаки вагнеровцев в Бахмуте
19:02
Премьер Грузии Гарибашвили заявил об "опасном плане украинизации страны"
18:51
В Луганской области оккупанты усложнили гражданское передвижение между населенными пунктами, - Генштаб
18:37
ДПСУ задержала священника, который имел связи с РФ
18:25
Биньямин Нетаньяху
Израиль на фоне протестов против судебных изменений принял закон о полномочиях кнессета и правительства отстранять премьера
18:24
Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: один человек погиб
18:22
Эксклюзив
"Придется делать все одновременно": эксперт Defense Express Киричевский назвал задачи ВСУ во время контрнаступления
18:21
Хочу покончить с доминированием Усика, - следующий соперник украинца сделал амбициозное заявление
18:09
В Украине приступают к массовому производству дронов, - Федоров
18:01
Строительство фортификаций, грузовые перевозки: правительство приняло ряд решений по логистике и оборонной инфраструктуре
18:01
OPINION
Вадим Денисенко
Зерновое соглашение. Смогут ли россияне продлить шантаж?
17:59
Англия – Украина: букмекеры дали нелестный прогноз на матч квалификации Евро-2024
17:49
Полтава
В Полтавской области сократили комендантский час
17:47
Президент Бразилии во время визита в Китай предлагает создать "клуб мира" для прекращения войны РФ с Украиной, - FT
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV