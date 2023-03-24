РФ обстреляла Эсманскую громаду на Сумщине: повреждены дом культуры, админпомещение и линия электропередачии

Об этом сообщает Сумская ОВА.

По Эсманской общине россияне избивали из минометов – 11 прилетов. Также зафиксировано 8 прилетов из ствольной артиллерии. В результате артобстрела повреждены дом культуры, административное помещение и линия электропередачи.

Миропольская громада: 12 мин враг сбросил на Мирополье. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

О пострадавших нет информации.



