РФ обстреляла электроподстанцию и администрацию в Херсонской области, один человек погиб, трое ранены
Сутки 26 апреля вражеская армия била по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов погиб один человек, трое ранены
Об этом информирует глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин .
Российские войска попали в жилые кварталы области.
"За минувшие сутки противник совершил – 65 обстрелов, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации", – пишет глава ОВА.
Рашисты 10 раз вели огонь по городу Херсону.
Под огнем врага оказались территория электрической подстанции Бериславского района и административные здания населенного пункта Станиславской сельской громады.
В результате обстрелов погиб человек, трое получили ранения.
26 апреля с деоккупированной территории Херсонской области были эвакуированы 88 мирных жителей.
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