РФ обстреляла две общины в Сумской области: 20 "приходов"
Россия в ночь на 22 июня обстреляла Эсманскую и Новослободскую общины на Сумщине, обошлось без жертв и разрушений
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграммах.
"Ночью и с утра враг обстреливал из минометов Эсманскую и Новослободскую общины. 20 "приходов", - написал он.
Жертв и разрушений предварительно нет, добавил Живицкий.
Однако в результате российских обстрелов Краснопольской общины 21 июня ранены шесть человек, сообщил глава ОВА со ссылкой на уточненные данные.
- Россия 21 июня убила человека и ранила шестерых детей в Донецкой области, обстреляв Временный Яр.
- По состоянию на 22 июня россияне сосредоточились на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на админграницы Луганщины.
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