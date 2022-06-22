Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграммах.

"Ночью и с утра враг обстреливал из минометов Эсманскую и Новослободскую общины. 20 "приходов", - написал он.

Жертв и разрушений предварительно нет, добавил Живицкий.

Однако в результате российских обстрелов Краснопольской общины 21 июня ранены шесть человек, сообщил глава ОВА со ссылкой на уточненные данные.

Россия 21 июня убила человека и ранила шестерых детей в Донецкой области, обстреляв Временный Яр.

По состоянию на 22 июня россияне сосредоточились на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на админграницы Луганщины.

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