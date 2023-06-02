Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.

"В г. Авдеевке от танкового обстрела погибла 47-летняя женщина. Также ранения разной степени тяжести получили 3 жителя г. Красногоровки, пгт Нью Йорк, г. Торецка и с. Ласточкино Очеретинской ОТГ. Кроме того, 4 человека получили ранения в с. Антоновка Покровского района", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, российская армия обстреляла города и поселки Донетчины с использованием авиабомб ФАБ-250 и артиллерии.

Накануне, 31 мая, в результате обстрела Россией из зенитного ракетного комплекса "Искандер" Удачненской общины Донетчины погиб человек, еще двое получили ранения.