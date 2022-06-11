РФ обстреляла Днепропетровщину кассетными снарядами

Об этом сообщило областное управление ГСЧС в Facebook .

"Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал. Возгорание уже ликвидировано. В доме выбиты окна, разрушена крыша и стены. На огороде спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что место удара расположено в Покровской общине. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области 11 июня россияне обстреляли Зеленодольскую и Широковскую общины, ранили двух человек и повредили дома.