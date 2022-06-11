РФ обстреляла Днепропетровщину кассетными снарядами
11 июня российские войска обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области, вызвав пожар в домах
Об этом сообщило областное управление ГСЧС в Facebook .
"Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал. Возгорание уже ликвидировано. В доме выбиты окна, разрушена крыша и стены. На огороде спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов", - говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что место удара расположено в Покровской общине. Пострадавших нет.
- В Днепропетровской области 11 июня россияне обстреляли Зеленодольскую и Широковскую общины, ранили двух человек и повредили дома.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное