РФ обстреляла Днепропетровщину из "градов"
Российские войска из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Широковскую и Зеленодольскую громады
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
"Из "градов" оккупанты обстреляли пограничные территории Широковской и Зеленодольской громад. По населенным пунктам не попали, пострадавших нет. В других громадах области по состоянию на эту минуту все спокойно и в течение дня обстрелов не было", - написал он.
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