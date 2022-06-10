РФ обстреляла Днепропетровщину из "градов"

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

"Из "градов" оккупанты обстреляли пограничные территории Широковской и Зеленодольской громад. По населенным пунктам не попали, пострадавших нет. В других громадах области по состоянию на эту минуту все спокойно и в течение дня обстрелов не было", - написал он.