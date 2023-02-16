РФ обстреляла Чаплинку на Херсонщине для дискредитации ВСУ и массово собирает в Крыму кровь для раненых солдат, - Генштаб
Войска РФ 14 февраля обстреляли с территории Крыма Чаплинку на Херсонщине, чтобы обвинить и дискредитировать ВСУ. Также оккупанты открывают дополнительные станции переливания крови и массово собирают кровь у гражданских для раненых на войне солдат
Об этом в утренней сводке 16 февраля отчитывается Генштаб ВСУ.
Так, в Чаплинке Херсонской области, 14 февраля, российские оккупационные войска совершили обстрел города с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные Силы Украины.
По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления со стороны временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым.
В самом оккупированном Крыму, в Симферополе, местным "Центром крови" начат массовый сбор крови у гражданских граждан и доставка крови с других станций переливания крови Автономной Республики Крым.
Также активно проводится пропаганда в учреждениях и учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранения российских оккупантов по всем направлениям боевых действий.
Открываются и дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях РФ.
ВСУ отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов
За минувшие сутки, 15 февраля, подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.
Украина уничтожила российский вертолет и поразила 2 пункта управления и несколько районов скопления врага
Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склад боеприпасов.
Россияне нанесли 3 ракетных и 18 авиаударов по Украине за прошедшие сутки
В течение 15 февраля противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
Высокая вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Усилия России сосредоточены на наступлении по 5 направлениям
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Враждебное огневое влияние испытали районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелечья, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине.
Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории РФ по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеровку Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздолевку и Степное Донецкой области.
Нанес авиационные удары в районах Житловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.
На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них - Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине и Курдюмовка.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Микольское, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
Также враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское.
Вражеские авиаудары зафиксированы недалеко от Новополя и Малиновки.
На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львове, Ивановку, Токаревку, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.
- Ранее Генштаб отмечал, что в Луганской области захватчики закрыли гражданский хирургический корпус больницы для оказания помощи раненым военным РФ, а в Новой Каховке россияне проводят диверсии с отобранными у местных плавсредствами.
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