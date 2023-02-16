Об этом в утренней сводке 16 февраля отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, в Чаплинке Херсонской области, 14 февраля, российские оккупационные войска совершили обстрел города с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления со стороны временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым.

В самом оккупированном Крыму, в Симферополе, местным "Центром крови" начат массовый сбор крови у гражданских граждан и доставка крови с других станций переливания крови Автономной Республики Крым.

Также активно проводится пропаганда в учреждениях и учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранения российских оккупантов по всем направлениям боевых действий.

Открываются и дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях РФ.

ВСУ отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов

За минувшие сутки, 15 февраля, подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.

Украина уничтожила российский вертолет и поразила 2 пункта управления и несколько районов скопления врага

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склад боеприпасов.

Россияне нанесли 3 ракетных и 18 авиаударов по Украине за прошедшие сутки

В течение 15 февраля противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Высокая вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Усилия России сосредоточены на наступлении по 5 направлениям

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враждебное огневое влияние испытали районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелечья, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине.

Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории РФ по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеровку Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздолевку и Степное Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Житловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них - Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Микольское, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Также враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское.

Вражеские авиаудары зафиксированы недалеко от Новополя и Малиновки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львове, Ивановку, Токаревку, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.