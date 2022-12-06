РФ обстреляла больницу и детсад в Сумской области. За день террористы выпустили 226 снарядов и мин
За день, 6 декабря, российские террористы выпустили по территории Сумской области 226 снарядов и мин
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Под российские обстрелы попали Эсманская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская и Краснопольская громады Сумской области. Всего оккупанты выпустили 226 снарядов и мин.
В Миропольской громаде было два минометных обстрела из 120 мм калибра (всего 37 прилетов). По Шалыгинской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии. Зафиксировано 30 прилетов.
"По Хотинской громаде враг бил одновременно с САУ 122 мм калибра (4 снаряда) и минометов (13 мин). В результате обстрела повреждена больница и детский сад. В больнице бушует пожар", - пишет Живицкий.
Юношеская громада: известно о 12 прилетах из минометов с территории России и еще 13 - из САУ. Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (15 прилетов).
Краснопольскоя громада: россияне обстреляли пограничные с САУ 120 мм калибра. Разорвались 20 снарядов.
- Дмитрий Живицкий в эфире Еспресо 6 декабря рассказал, что российские войска продолжают избивать по объектам жизнеобеспечения Сумской области. Под обстрелы попадают водонапорные башни, водопроводы, подстанции и трансформаторы.
- В Эсманьской громаде Сумской области во время вражеских обстрелов 6 декабря получил ранение 69-летний мужчина.
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