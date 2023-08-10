Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Российская армия по артиллерии обстреляла Белозерку. Травмированы шесть человек", - написал он.

По данным чиновника, все пострадавшие госпитализированы, один человек получил тяжелые ранения.

"Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь", - уточнил Прокудин.