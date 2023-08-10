РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области во время раздачи гуманитарки. Есть пострадавшие
Российская оккупационная армия днем 10 августа открыла огонь по Белозерке Херсонской области, в результате чего пострадали не менее шести мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Российская армия по артиллерии обстреляла Белозерку. Травмированы шесть человек", - написал он.
По данным чиновника, все пострадавшие госпитализированы, один человек получил тяжелые ранения.
"Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь", - уточнил Прокудин.
- За минувшие сутки по Херсонской области противник совершил 65 обстрелов , из них 4 по Херсону. В результате вражеского артиллерийского обстрела детского сада в Херсоне ранение получил 73-летний слесарь. Также враг обстрелял поселок Никольское. Осколочные ранения получила 57-летняя женщина.
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