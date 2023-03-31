РФ обстреляла Авдеевку из артиллерии: убила двух человек, в том числе младенца

В Донецкой ОВА сообщили, что в результате атаки РФ на Авдеевку погиб 5-месячный мальчик и его бабушка, мать и отец младенца получили ранения.

Глава администрации Павел Кириленко отметил важность эвакуации из городов и сел, которые находятся в прифронтовой зоне:

"Буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату - женщина в очередной раз наотрез отказалась уехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое".

Об атаке на Авдеевку ранее написал в телеграме глава Офиса президента Андрей Ермак.

31 марта оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии: два человека погибли, один из них - ребенок 2022 года рождения. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Отмечается, что от действий окупантов поврежден частный дом.