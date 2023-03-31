РФ обстреляла Авдеевку из артиллерии: убила двух человек, в том числе младенца
Российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города
В Донецкой ОВА сообщили, что в результате атаки РФ на Авдеевку погиб 5-месячный мальчик и его бабушка, мать и отец младенца получили ранения.
Глава администрации Павел Кириленко отметил важность эвакуации из городов и сел, которые находятся в прифронтовой зоне:
"Буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату - женщина в очередной раз наотрез отказалась уехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое".
Об атаке на Авдеевку ранее написал в телеграме глава Офиса президента Андрей Ермак.
31 марта оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии: два человека погибли, один из них - ребенок 2022 года рождения. Еще двое мирных жителей получили ранения.
Отмечается, что от действий окупантов поврежден частный дом.
- Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что украинские защитники сдерживают попытки РФ окружить Авдеевку на Донетчине, российские военные атакуют город по артиллерии и авиации.
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