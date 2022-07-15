РФ обстреляла 8 громад Сумщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От РФ пострадали Миропольская, Юнаковская, Эсманьская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская территоральные громады.

"За этот день, с 09.00 до 21.00 враг 8 раз обстрелял 8 территориальных громад Сумской области. Всего - более 40 выстрелов из различных видов вооружения (пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, использовали беспилотники). Пострадавших нет, - разрушил Живицкий.

13 июля писали, что за сутки от российских обстрелов пострадали 4 громады Сумской области.

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