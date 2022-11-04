РФ обстреляла 4 общины Днепропетровщины: повреждены дома и газопровод, оборвана линия электропередачи

Об этом в телеграмме информируют глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Наше ПВО круто поработало этой ночью. Приземлило 8 вражеских "шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе", - отмечает Резниченко.

Также сообщается о вражеских обстрелах из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии в четырех общинах: Никопольской, Мировской, Красногригоревской и Марганецкой.

"В с. Мусиевка, Красногригорьевской общины, повреждены 5 частных жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 1 легковой автомобиль, газопровод низкого давления", - утверждает Александр Вилкул.

Глава Днепропетровской ОГА также пишет об оборванной линии электропередачи в Красногригорьевской общине.

3 ноября Днепропетровщина получила значительные удары с БПЛА, РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Тогда же силы ПВО "ловили" вражеские беспилотники на территории области

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