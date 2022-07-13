РФ обстреляла 4 громады Сумщины из РСЗО и минометов
За день, 13 июля, от российских обстрелов пострадали 4 громады Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Дружбовская и Середино-Будская громады
В полдень россияне обстреляли села громад из реактивных систем залпового огня, 20 прилетов. За час – еще 20 прилетов.
Краснопольское громада
После 13:00 начался минометный обстрел громад. 19 прилетов.
Шалыгинская громада
После 14:00 6 минометных взрывов. Пострадавших и разрушений нет.
- 13 июля русские войска обстреляли село Путивльского района Сумщины. Прилетели снаряды и во двор гражданских.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное