РФ обстреляла 4 громады Сумщины из РСЗО и минометов

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Дружбовская и Середино-Будская громады

В полдень россияне обстреляли села громад из реактивных систем залпового огня, 20 прилетов. За час – еще 20 прилетов.

Краснопольское громада

После 13:00 начался минометный обстрел громад. 19 прилетов.

Шалыгинская громада

После 14:00 6 минометных взрывов. Пострадавших и разрушений нет.

13 июля русские войска обстреляли село Путивльского района Сумщины. Прилетели снаряды и во двор гражданских.

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