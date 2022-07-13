Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Шалыгинская громада

Утром с 10:00 начался минометный огонь по громаде. 14 выстрелов из миномета. В 15:30 состоялось еще 4 минометных прихода.

Белопольское громада

Около 18 часов россияне начали минометный обстрел, 20 прилетов.

Зноб-Новгородская громада

Около 18:00 произошли обстрелы из ствольной артиллерии, 13 прилетов.

Краснопольское громада

В 18:00 россияне выпустили 2 залпа из РСЗО (реактивных систем залпового огня). По другому населенному пункту громады избивали из миномета. 5 прилетов. Как результат – попадание по гражданскому сооружению мирных жителей. Без жертв.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb