РФ обстреляла 4 громады Сумщины из РСЗО, артиллерии и минометов
В течение дня, 12 июля, российский враг обстреливал территории четырех громад Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Шалыгинская громада
Утром с 10:00 начался минометный огонь по громаде. 14 выстрелов из миномета. В 15:30 состоялось еще 4 минометных прихода.
Белопольское громада
Около 18 часов россияне начали минометный обстрел, 20 прилетов.
Зноб-Новгородская громада
Около 18:00 произошли обстрелы из ствольной артиллерии, 13 прилетов.
Краснопольское громада
В 18:00 россияне выпустили 2 залпа из РСЗО (реактивных систем залпового огня). По другому населенному пункту громады избивали из миномета. 5 прилетов. Как результат – попадание по гражданскому сооружению мирных жителей. Без жертв.
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