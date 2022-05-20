РФ обстреляла 27 жилых домов и 8 сооружений инфраструктуры в Донецкой области: пострадали школы, многоэтажки, коксохимический завод
За день 20 мая российский агрессор обстрелял 27 жилых домов и 8 зданий инфраструктуры в Донецкой области
Об этом говорится в отчете главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Россияне ведут обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Лиманской громады. Всего за сегодняшний день в области повреждено 27 жилых домов и 8 сооружений гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Кириленко.
В Елизаветке (Марьинская громада) российский враг обстрелял школу. Школа и здание суда полностью уничтожены в результате вчерашних обстрелов в Лимане. В городе также пострадали две многоэтажки, есть полностью уничтоженные квартиры.
Под минометный обстрел попала Красногоровка. Из-за россиян большинство жителей остались без электроэнергии.
В Авдеевке обстреляли коксохимический завод и жилые кварталы города. Информации о пострадавших пока нет.
По Очеретино РФ нанесла авиаудар. Поврежден дом и хозяйственное помещение. От обстрелов пострадали жилые массивы других сел громады - Соловьево и Красногоровка .
В Нью-Йорке один раненый, в Сухой Балке повреждены дом и магазин.
- С территории Луганщины 20 мая удалось эвакуировать 38 человек . Среди них было 12 детей.
- За день 20 мая украинские военные уничтожили на Востоке вражеский склад боеприпасов , а также 80 российских оккупантов.
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