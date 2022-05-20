Об этом говорится в отчете главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне ведут обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Лиманской громады. Всего за сегодняшний день в области повреждено 27 жилых домов и 8 сооружений гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Кириленко.

В Елизаветке (Марьинская громада) российский враг обстрелял школу. Школа и здание суда полностью уничтожены в результате вчерашних обстрелов в Лимане. В городе также пострадали две многоэтажки, есть полностью уничтоженные квартиры.

Под минометный обстрел попала Красногоровка. Из-за россиян большинство жителей остались без электроэнергии.

В Авдеевке обстреляли коксохимический завод и жилые кварталы города. Информации о пострадавших пока нет.

По Очеретино РФ нанесла авиаудар. Поврежден дом и хозяйственное помещение. От обстрелов пострадали жилые массивы других сел громады - Соловьево и Красногоровка .

В Нью-Йорке один раненый, в Сухой Балке повреждены дом и магазин.