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РФ обстреливала фугасными бомбами и артиллерией Николаевщину в течение суток: повреждены дома и хозяйственные здания

2 сентября, 2022 пятница
09:41
война с Россией

В течение 1 сентября русские войска производили обстрел Николаевской области фугасными бомбами и артиллерией. Есть частичные разрушения зданий и повреждение домов

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Вчера, 1 сентября, город Николаев подвергся вражеским обстрелам в 03:10 и 13:50. Снаряды рухнули за пределами города, пострадавших нет.

Николаевский район области попал под удары. По информации ОК "Юг", оккупанты для обстрела использовали фугасные пятикилограммовые авиабомбы. Есть раненый человек.

Также нанесли удары по поселкам Любомировка, Терновые Поды, Центральное, Вавилово Шевченковской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Около 22:05 артиллерийские обстрелы подверглись с. Зеленый Гай, в результате чего поднялся пожар в трех жилых домах. Предварительно пострадавших нет.

Населенный пункт Новониколаевка Первомайского общества в 23:45 враг также был обстрелян врагом. Пострадавших нет, частично разрушены сельскохозяйственные постройки.

Уже 2 сентября, в 00:01, оккупанты ударили по окраине села Константиновка Первомайской общины. Разрушений и пострадавших нет.

Баштинский район также попал под обстрелы 1 сентября. По информации ОК "Юг", российские войска выпустили ракету воздушного базирования с истребителя Су-35 по Березнеговатской общине. Ракету уничтожили силы ПВО. Кроме того, обстреляли близлежащие территории поселка городского типа Березнеговатое, сел Высунск и Кавказ. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Около 23:00 1 сентября также была обстреляна деревня Широкая Широковской общины. Попали по открытым территориям, пострадавших нет.

  • За прошедшие сутки, 1 сентября, возле Николаева раздалось 6 взрывов около 14:50.

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