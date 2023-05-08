Об этом в утренней сводке 8 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск.

Да, процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка.

Кроме того, на АЗС наблюдаются очереди за горючим, всем водителям сообщено, что новые поставки топлива не планируются.

В свою очередь, в населенном пункте Веселое Запорожской области закрыт и не функционирует местное отделение полиции врага. Накануне отмечено уничтожение документации этого учреждения.

Враг сосредоточен на 4 направлениях, где ВСУ отразили 55 атак

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

В общей сложности, за прошедшие сутки было отбито 55 атак россиян на указанных участках фронта.

Россия нанесла 16 ракетных и 61 авиационный удар по Украине в течение суток

Ночью 8 мая 2023 г. враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены украинскими защитниками.

Продолжая тактику террора, 7 мая Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области и Глухов Сумской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Орликовка, Тимоновичи, Заречье, Блешня, Железный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Уланово, Ворожба, Искрисковщина и Новгородское Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное, Бударки и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении войска РФ наступательных действий не предпринимали.

Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спорного.

Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области.

Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки.

Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк.

От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошлые сутки захватчики вели наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имели.

Совершили обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Остро Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Курахово и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не совершал.

Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Угледар, Павловка, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Нанес авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Гуляйполя и Новоданиловки Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них – Полтавка, Волшебное, Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Кизомис, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Украинские воины поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов и места скопления оккупантов

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

Также защитники Украины уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БПЛА противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.