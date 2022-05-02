РФ обстреливает зерновые склады Украины, чтобы убрать конкурентов на экспортных рынках, - министр сельского хозяйства Германии

Сообщает издание Reuters.



По данным издания, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина может потерять десятки миллионов тонн зерна из-за блокады Россией черноморских портов. Это приведет к продовольственному кризису в Европе.



"Мы неоднократно получаем сообщения о целенаправленных атаках России на емкости для хранения зерна, склады удобрений, сельскохозяйственные территории и инфраструктуру. Есть подозрение, что Путин стремится в долгосрочной перспективе устранить Украину как конкурента", - сказал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.



Издание сообщает, что Россия и Украина являются основными конкурентами на мировых рынках зерна. Мировые цены на пшеницу выросли примерно на 40% после того, как 24 февраля из-за вторжения России в Украину прекратились поставки на мировые рынки.



По данным Международного зернового совета Украина была четвертым в мире экспортером зерна в 2020 и 2021 году. Тогда продали 44,7 млн ​​тонн. После российского вторжения объемы экспорта резко упали.



"В то же время огромный рост рыночных цен выгоден России, поскольку это приносит новые деньги стране", - сказал министр.



Оздемир заявил, что поднимет вопрос о том, как можно помочь Украине увеличить экспорт зерна на встрече министров сельского хозяйства G7 в середине мая.



"Мы должны искать альтернативные методы транспортировки. Железнодорожный транспорт может стать методом экспорта большего количества зерна, хотя и с большими усилиями и ограниченными возможностями", - сказал он.



Также добавил, что Германия постарается оказать помощь. Украина постепенно наращивает экспорт зерна наземным транспортом в Европейский Союз. Но разная ширина железнодорожных путей в Украине и ЕС усложняет ситуацию.

2 мая на Днепропетровщине российские ракеты попали в элеватор и свинокомплекс.

1 мая вражеская ракета попала в склады агропредприятия в Днепропетровской области.

В субботу, 30 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по фермерским складам в Днепропетровской области.