Воздушные Силы зафиксировали "шахеды" над Кировоградщиной, Сумщиной, Черкасчиной и Полтавщиной
В ночь с 20 на 21 июня российские террористы применяют иранские "шахеды" для обстрела территории Украины
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"Зафиксировано движение нескольких ударных БПЛА типа "шахед" в Сумской и Полтавской областях!", - говорится в заявлении ПС, опубликованном в 1:22.
Позже появилась информация о "шахедах" над Черкасщиной и Кировоградщиной.
По состоянию на 1:55 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областях.
Оперативное командование "Юг" сообщает о повышенной ракетной опасности.
"Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель! По состоянию на сейчас корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к нему присоединился фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный 8 "калибрами". Уровень ракетной опасности – повышен!", - пишет ОК.
- В ночь на вторник, 20 июня, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что Украине не хватает средств ПВО, чтобы защитить всю территорию от российских атак, выпущенные россиянами дроны Shahed-136/131 ночью долетели и до Львова.
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