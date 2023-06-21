Воздушные Силы зафиксировали "шахеды" над Кировоградщиной, Сумщиной, Черкасчиной и Полтавщиной

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"Зафиксировано движение нескольких ударных БПЛА типа "шахед" в Сумской и Полтавской областях!", - говорится в заявлении ПС, опубликованном в 1:22.

Позже появилась информация о "шахедах" над Черкасщиной и Кировоградщиной.

По состоянию на 1:55 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областях.

Оперативное командование "Юг" сообщает о повышенной ракетной опасности.

"Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель! По состоянию на сейчас корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к нему присоединился фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный 8 "калибрами". Уровень ракетной опасности – повышен!", - пишет ОК.