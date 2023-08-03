РФ обстреливает Украину ракетами, полученными от Киева за газовые долги, - "Схемы"
Россия бьет по Украине ракетами X-55, получившими от Киева в обмен на погашение задолженности за потребленный газ в 1999 году
Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы" .
Журналисты получили в распоряжение текст соглашения и список номеров переданных ракет и сопоставили с номерами Х-55, которые армия РФ начала использовать против Украины во время полномасштабного вторжения.
"Схемы" обнаружили по меньшей мере 10 ракет из списка, которые РФ запустила по украинским городам – часть из них сбили силы украинского ПВО, часть попала в жилые дома.
Речь идет о соглашении между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанном в Ялте в 1999 году. По нему Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ – на сумму 275 млн. грн.
Три ракеты, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области оказались в списке переданных Москве в 1999-м году.
Еще одна Х-55 в конце 2022 года попала в многоэтажку в столице, в результате чего погибла женщина. А еще одна ракета попала в дом в Киевской области, от обстрела пострадал ребенок.
Еще несколько ракет "Схемы" идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.
- В ноябре 2022 года британская разведка сообщила, что Россия использует против Украины ракеты X-55 , предназначенные для доставки ядерных боеголовок.
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