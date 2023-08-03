Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы" .

Журналисты получили в распоряжение текст соглашения и список номеров переданных ракет и сопоставили с номерами Х-55, которые армия РФ начала использовать против Украины во время полномасштабного вторжения.

"Схемы" обнаружили по меньшей мере 10 ракет из списка, которые РФ запустила по украинским городам – часть из них сбили силы украинского ПВО, часть попала в жилые дома.

Речь идет о соглашении между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанном в Ялте в 1999 году. По нему Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ – на сумму 275 млн. грн.

Три ракеты, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области оказались в списке переданных Москве в 1999-м году.

Еще одна Х-55 в конце 2022 года попала в многоэтажку в столице, в результате чего погибла женщина. А еще одна ракета попала в дом в Киевской области, от обстрела пострадал ребенок.

Еще несколько ракет "Схемы" идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.