РФ обновила рекорд заражений и смертности от COVID-19: за сутки заболели более 40 тыс. человек, 1159 пациентов скончались

Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

В России установлен новый антирекорд по количеству выявленных в сутки новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки их было 40096, и это максимальный показатель в стране с начала пандемии.

В свою очередь, в стране умерли 1159 пациентов. Этот показатель тоже стал рекордным.

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