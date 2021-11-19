РФ обнародовала конфиденциальную переписку с Парижем и Берлином, в МИД обоих государств назвали это "нарушением дипломатической практики"
МИД России опубликовал дипломатическую переписку с Германией и Францией по "Нормандскому формату". Обе страны заявили, что таким образом РФ нарушает правила дипломатии
17 ноября МИД России на своем сайте опубликовал конфиденциальную переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом.
Отметим, в письме от 6 ноября Лавров потребовал от Берлина и Парижа включить в проект итогов "нормандской" встречи пункт о прямом диалоге Киева с ОРДЛО. Также в переписке РФ перекладывает на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня.
В ответ на это Германия и Франция написали, что заявления РФ не соответствуют действительности, а предложение российской стороны неприемлемо в Нормандском формате.
Публикацию конфиденциальной переписки Россия оправдала тем, что ее позиция в Нормандском формате "искажается".
Впоследствии, МИД Франции назвал обнародование переписки "нарушением правил и обычаев дипломатии".
Как сообщает DW, аналогичное заявление сделал МИД Германии.
"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обнародовать эту конфиденциальную коммуникацию. Мы считаем этот шаг нарушением привычной дипломатической практики", - заявил официальный представитель немецкого МИД.
Российская сторона призвала вернуться к переговорам в Нормандском формате.
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