Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Все мобилизационные мероприятия упираются в подготовку и оснащение подразделений. Руководство России может мобилизовать хоть миллион, но есть вопрос: во что они будут одеты, что они будут есть и главное, какое вооружение будут иметь?" – заметил Катков.

По его словам, у российской армии также есть проблема с соответствующим количеством офицеров и техники.

"Где им взять такое количество боевых машин, артиллерии, танков и весь комплекс, который превращает толпу с автоматами в армию. Это также подчеркивают и западные аналитики. Главный вопрос РФ - это возможность переварить российской мобилизационной машине эту ораву, которую они сейчас набирают" , – добавил Катков.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Впоследствии указ появился на сайте Кремля.

Позже стало известно, что один из пунктов приказа о мобилизации засекречен .

В закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек

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