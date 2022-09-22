РФ нужны ресурсы, которые превратят толпу с автоматами в армию, - военный эксперт Катков
Главред Defense Express Олег Катков отметил, что для РФ количество личного состава никогда не было проблемой
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Все мобилизационные мероприятия упираются в подготовку и оснащение подразделений. Руководство России может мобилизовать хоть миллион, но есть вопрос: во что они будут одеты, что они будут есть и главное, какое вооружение будут иметь?" – заметил Катков.
По его словам, у российской армии также есть проблема с соответствующим количеством офицеров и техники.
"Где им взять такое количество боевых машин, артиллерии, танков и весь комплекс, который превращает толпу с автоматами в армию. Это также подчеркивают и западные аналитики. Главный вопрос РФ - это возможность переварить российской мобилизационной машине эту ораву, которую они сейчас набирают" , – добавил Катков.
- 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Впоследствии указ появился на сайте Кремля.
- Позже стало известно, что один из пунктов приказа о мобилизации засекречен .
- В закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек
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