Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт Михаил Притула.

"Россияне не будут готовить мобилизованных. Мы видим на фотографиях военнопленных вещевые мешки 1945 года с привязными на ремешках плащ-палатками - брезентовая дерюга размером 1,5 на 1,5 метра, в которой надо жить. Со всем этим, с каской они идут в бой, так, как бойцы Красной Армии в 1945. Это все, что им дается.Больше ничего не нужно. не будет", - отметил он.

Притула оценил, когда на фронте могут появиться первые мобилизованные русские.

"Для того чтобы отмобилизовать, например, полк в тысячу человек достаточно оргядра в количестве 5-6 человек и они это сделают за буквально 2 дня. Это процессы, которые обученные люди делают быстро. Умундировать, экипировать, подписать документы - на все это пойдет неделю. Еще неделю -10 дней доставка полка эшелонами с Дальнего Востока. А дальше пешком будут идти в передок плюс бюрократия. Где-то три недели нужно, чтобы отмобилизовать более-менее значимую силу и бросить ее в бой", - подытожил эксперт.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.