РФ нужно три недели, чтобы отмобилизовать значимую силу и бросить ее в бой, - военный эксперт Притула
Мобилизированные россияне могут появиться в Украине где-то через три недели, условный полк могут отмобилизовать за 2 дня
Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт Михаил Притула.
"Россияне не будут готовить мобилизованных. Мы видим на фотографиях военнопленных вещевые мешки 1945 года с привязными на ремешках плащ-палатками - брезентовая дерюга размером 1,5 на 1,5 метра, в которой надо жить. Со всем этим, с каской они идут в бой, так, как бойцы Красной Армии в 1945. Это все, что им дается.Больше ничего не нужно. не будет", - отметил он.
Притула оценил, когда на фронте могут появиться первые мобилизованные русские.
"Для того чтобы отмобилизовать, например, полк в тысячу человек достаточно оргядра в количестве 5-6 человек и они это сделают за буквально 2 дня. Это процессы, которые обученные люди делают быстро. Умундировать, экипировать, подписать документы - на все это пойдет неделю. Еще неделю -10 дней доставка полка эшелонами с Дальнего Востока. А дальше пешком будут идти в передок плюс бюрократия. Где-то три недели нужно, чтобы отмобилизовать более-менее значимую силу и бросить ее в бой", - подытожил эксперт.
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