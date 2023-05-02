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РФ нужно отрезать от Крыма, это решающий шаг, - Черняк

2 мая, 2023 вторник
11:30
Война с Россией

Представитель ГУР МО Андрей Черняк считает, что освобождение Крыма является решающим в войне с Россией. Пока РФ оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в telegram.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма - сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", - сказал Андрей Черняк.

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию - это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть", - сказал представитель ГУР МО Украины.

Таким образом, Черняк прокомментировал недавнее заявление бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса, в котором тот предложил изолировать Крым от РФ.

"Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины", - сказал Бен Годжес.

  • 1 мая оккупационные власти Крыма заявили , что российские ПВО отражают атаку дронов на полуостров. Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов утверждает, что один беспилотник уже был сбит.
Украина
Крым
ГУР
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