РФ ночью сбросила шесть авиабомб на два села в Херсонской области
Ранним утром 20 октября рашисты нанесли авиаудар по мирным населенным пунктам Херсонской области
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
"Сегодня около 04:00 армия РФ ударила из авиации по двум населенным пунктам Херсона", - говорится в заявлении.
Сообщается, что по Змиевке враг сбросил четыре авиабомбы. Еще две управляемые авиабомбы попали по Новобериславу.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Кроме того, за минувшие сутки РФ совершила 97 обстрелов, в том числе по городу Херсон враг выпустил 36 снарядов. В результате 7 человек получили ранения.
- 19 октября РФ нанесла удар по Херсону. Из-за попадания пострадали не менее трех мирных жителей.
- Оккупанты также атаковали Херсонщину из авиации: выпустили по Бериславу десять авиабомб, в результате чего ранены две женщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.61
- Актуальное
- Важное