РФ ночью сбросила шесть авиабомб на два села в Херсонской области

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

"Сегодня около 04:00 армия РФ ударила из авиации по двум населенным пунктам Херсона", - говорится в заявлении.

Сообщается, что по Змиевке враг сбросил четыре авиабомбы. Еще две управляемые авиабомбы попали по Новобериславу.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Кроме того, за минувшие сутки РФ совершила 97 обстрелов, в том числе по городу Херсон враг выпустил 36 снарядов. В результате 7 человек получили ранения.