РФ ночью сбросила авиабомбы на Глухов в Сумской области и атаковала Днепропетровщину "шахедами"
Поздно вечером 5 мая россияне сбросили на Глухов в Сумской области две управляемые авиабомбы, повреждены 44 дома, учебное заведение, пострадали не менее 5 человек
Об этом сообщает оперативное командование Север в telegram .
Отмечается, что россияне нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами 5 мая около 22:13.
"Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар 2 УАБ с вражеского самолета Су-35, по Глухову. В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Предварительно пострадали пять человек. Информация уточняется", - проинформировали в ОК Север.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил , что ночью агрессор направил на Днепропетровщину беспилотники. Военные из воздушного командования Востока приземлили все четыре Shahed.
"Обломки сбитых мопедов упали в Синельниковском районе. Там выбиты окна в 5 частных домах. Изуродованы два хозяйственных сооружения и линия электропередач. Люди невредимы", - написал Лысак.
Он добавил, что по Марганецкому обществу Никопольского района россияне выпустили 15 снарядов из "Града". Обошлось без пострадавших. Последствия атаки выясняются.
- 4 мая в Сумской области прогремело 90 взрывов , были повреждены частные дома и ранен человек.
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