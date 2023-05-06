Об этом сообщает оперативное командование Север в telegram .

Отмечается, что россияне нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами 5 мая около 22:13.

"Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар 2 УАБ с вражеского самолета Су-35, по Глухову. В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Предварительно пострадали пять человек. Информация уточняется", - проинформировали в ОК Север.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил , что ночью агрессор направил на Днепропетровщину беспилотники. Военные из воздушного командования Востока приземлили все четыре Shahed.

"Обломки сбитых мопедов упали в Синельниковском районе. Там выбиты окна в 5 частных домах. Изуродованы два хозяйственных сооружения и линия электропередач. Люди невредимы", - написал Лысак.

Он добавил, что по Марганецкому обществу Никопольского района россияне выпустили 15 снарядов из "Града". Обошлось без пострадавших. Последствия атаки выясняются.