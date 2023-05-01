РФ ночью обстреляла промышленный объект в Житомирской области
В ночь на 1 мая российские войска били по Украине. Зафиксировано попадание рядом с объектом гражданской промышленности в Житомирской области
Об этом пресс-секретарь Житомирской ОВА Максим Стрелецкий сообщил Громадському.
"Да, действительно было попадание. Что именно попало - выясняют эксперты. Попали рядом с промышленным объектом", - сказал Стрелецкий.
- Напомним, в ночь на 1 мая 2023 года РФ выпустила по Украине 18 крылатых ракет, 15 из которых сбили Силы украинской ПВО.
- В результате обстрела повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, нет, но есть повреждения распределительных сетей. Их отремонтируют в течение нескольких дней.
- Также посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк после очередной ракетной атаки российской армии поблагодарила украинские Силы ПВО.
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