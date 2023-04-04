РФ ночью обстреляла пограничники Сумщины: есть трое раненых и повреждение админздания
Российские войска ночью на 4 апреля совершили обстрел двух общин Сумской области. В результате три человека получили ранения
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Под огнем врага оказались Середино-Будские и Эсманские общины. В городе Середина-Буда зафиксировано четыре попадания по центральной части города, в результате чего ранения получили три человека.
Кроме того, в результате действий российских террористов повреждены помещения местного Дома культуры и админздания.
В Эсманской общине также известно о 4 попаданиях, однако никто не пострадал. По словам чиновников, враг гнал по приграничной области по артиллерии.
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