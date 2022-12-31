РФ ночью нанесла ракетный удар по военному городку на Черниговщине
Россияне в ночь на 31 декабря нанесли ракетный удар по военному городку в Черниговской области
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в telegram.
"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговщине. Рашисты целились по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить имеющимися средствами ПВО. К счастью, погибших нет", - написал Чаус.
Он добавил, что за последние дни интенсивность обстрелов выросла. Враг бьет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.
"Вчера в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина. Враг - террорист. Именно так выглядит агония. Именно поэтому в эти дни нужно быть максимально бдительными", – предупредил Чаус.
- 30 декабря захватчики с территории РФ обстреляли пограничный город на Черниговщине, погибла мирная жительница.
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