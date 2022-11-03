РФ ночью нанесла массированную атаку по Днепропетровщине: повреждены объекты инфраструктуры, дома, несколько предприятий
Оккупанты били по Днепропетровской области из беспилотников, "градов" и тяжелой артиллерии, погибших и раненых нет
Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
За ночь 3 ноября Силы обороны сбили над Никопольским районом 4 дрона-камикадзе "Шахед-136".
"Были и прилеты", - пишет Резниченко.
В Кривом Роге россияне ударили по объектам энергетической и водной инфраструктуры, городские службы работают над возобновлением работы.
Марганецкая и Никопольская общины потерпели поражение от тяжелой артиллерии и "градов".
В Никополе снаряды повредили частное жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие. Произошел пожар на автозаправке.
Более 1000 домов остались без электроэнергии в Марганецком обществе. Линии электропередач уже чинят.
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