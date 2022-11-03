Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

За ночь 3 ноября Силы обороны сбили над Никопольским районом 4 дрона-камикадзе "Шахед-136".

"Были и прилеты", - пишет Резниченко.

В Кривом Роге россияне ударили по объектам энергетической и водной инфраструктуры, городские службы работают над возобновлением работы.

Марганецкая и Никопольская общины потерпели поражение от тяжелой артиллерии и "градов".

В Никополе снаряды повредили частное жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие. Произошел пожар на автозаправке.

Более 1000 домов остались без электроэнергии в Марганецком обществе. Линии электропередач уже чинят.

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