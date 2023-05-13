Об этом сообщают Воздушные силы в telegram .

Отмечается, что в полночь 13 мая 2023 года враг атаковал Украину по северному и южному направлениям ударными БПЛА иранского производства Shahed-136/131.

"Всего зафиксирован 21 пуск. На разных направлениях уничтожены 17 баражирующих боеприпасов с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп. К сожалению, есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают" – написали в Воздушных силах.

Там добавили, что также ночью уничтожен БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Кроме этого, за прошедшие сутки, 12 мая, подразделениями противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БПЛА типа "Ланцет". Тактической авиацией Воздушных сил совершены десятки вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.