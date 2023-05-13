РФ ночью атаковала Украину беспилотниками, ПВО уничтожила 17 из 21 дрона
Ночью противовоздушная оборона уничтожила 17 из 21 БПЛА Shahed, которыми россияне атаковали Украину по северному и южному направлениям
Об этом сообщают Воздушные силы в telegram .
Отмечается, что в полночь 13 мая 2023 года враг атаковал Украину по северному и южному направлениям ударными БПЛА иранского производства Shahed-136/131.
"Всего зафиксирован 21 пуск. На разных направлениях уничтожены 17 баражирующих боеприпасов с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп. К сожалению, есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают" – написали в Воздушных силах.
Там добавили, что также ночью уничтожен БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Кроме этого, за прошедшие сутки, 12 мая, подразделениями противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БПЛА типа "Ланцет". Тактической авиацией Воздушных сил совершены десятки вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.
- На Хмельнитчине утром 13 мая россияне попали в объект критической инфраструктуры , взрывными волнами повреждены дома и админздания в областном центре, ранены
- Российские беспилотники в ночь на 13 мая также атаковали Киевщину , противовоздушная оборона сбила все цели, обломками дрона был поврежден жилой дом.
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