РФ ночью атаковала Николаевщину ракетами и дронами, в областном центре поражена пятиэтажка
В ночь на 23 октября российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Николаеве, а в области силы противовоздушной обороны сбили 14 дронов-камикадзе.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в telegram .
По его словам, ночью 23 октября, ориентировочно в 01:30, Николаев подвергся враждебному обстрелу ракетами типа С-300.
Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. несколько припаркованных автомобилей. Предварительно три человека получили ранения", - написал Ким.
Он добавил, что также из-за вражеских обстрелов разрушено складское здание. Один человек госпитализирован.
Кроме этого, враг ночью атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе Shahed-136. 14 из них были сбиты на территории области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное