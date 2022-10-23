Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в telegram .

По его словам, ночью 23 октября, ориентировочно в 01:30, Николаев подвергся враждебному обстрелу ракетами типа С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. несколько припаркованных автомобилей. Предварительно три человека получили ранения", - написал Ким.

Он добавил, что также из-за вражеских обстрелов разрушено складское здание. Один человек госпитализирован.

Кроме этого, враг ночью атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе Shahed-136. 14 из них были сбиты на территории области.

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