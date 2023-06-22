РФ незначительно увеличила количество своих военных на территории Беларуси

Об этом пресс-секретарь ДПСУ Андрей Демченко сообщил 22 июня в эфире телемарафона.

"Российские военные продолжают находиться на территории Беларуси. Но они больше вовлечены в обучение, подготовку. К счастью, их количество на данный момент невелико. То есть мы не фиксируем, что у России достаточно сил на территории Беларуси для того, чтобы осуществить повторное вторжение с этого направления", - сказал он.

По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч, отметил представитель ДПСУ.

"На данный момент мы фиксируем это количество на уровне около 1,5 тысяч военнослужащих. Их количество за последнее время увеличилось несущественно, где-то на 500 человек. Поскольку раньше мы говорили о количестве на уровне где-то 1 тысячи", - добавил Демченко.