РФ незначительно увеличила количество своих военных на территории Беларуси
Госпогранслужба Украины фиксирует незначительное увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Они прибывают на обучение
Об этом пресс-секретарь ДПСУ Андрей Демченко сообщил 22 июня в эфире телемарафона.
"Российские военные продолжают находиться на территории Беларуси. Но они больше вовлечены в обучение, подготовку. К счастью, их количество на данный момент невелико. То есть мы не фиксируем, что у России достаточно сил на территории Беларуси для того, чтобы осуществить повторное вторжение с этого направления", - сказал он.
По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч, отметил представитель ДПСУ.
"На данный момент мы фиксируем это количество на уровне около 1,5 тысяч военнослужащих. Их количество за последнее время увеличилось несущественно, где-то на 500 человек. Поскольку раньше мы говорили о количестве на уровне где-то 1 тысячи", - добавил Демченко.
- В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших обучение в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды оккупантов на востоке Украины.
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