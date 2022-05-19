РФ незаконно выдает паспорта жителям ОРДЛО по ускоренной процедуре, - Денисова
Теперь РФ выдает гражданство и тем жителям ОРДЛО, которые не имеют "паспортов" "Л/ДНР", а также депортированным в Россию украинцам
Об этом в телеграмме сообщила омбудсман Людмила Денисова.
"РФ осуществляет незаконную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре! Отныне подать заявление на получение гражданства России жители ОРДЛО могут без так называемого паспорта незаконных псевдргосударственных формирований", - отметила она.
Обязательны наличие бумажного или ID-паспорта гражданина Украины и регистрация в ОРДЛО. В случае регистрации необходимо предоставить адресную справку, подтверждающую проживание на временно оккупированной территории. Также россияне упрощают подачу заявления на получение российского гражданства для депортированных в РФ украинцев.
"Все украинцы, принудительно получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, которые навязало РФ. Своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула Людмила Денисова.
Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.
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