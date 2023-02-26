РФ незаконно удерживает 180 политзаключенных, большинство - крымские татары, - омбудсмен
По состоянию на 26 февраля в Российской Федерации незаконно удерживают 180 украинских граждан, 116 из них – крымские татары
Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в телеграме.
"Сейчас РФ незаконно удерживает 180 политзаключенных, 116 из них - крымские татары. Вопиющим нарушением Россией основополагающих прав человека и норм международного права стала недавняя гибель в застенках Кремля двух замученных политзаключенных - Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Им не оказали необходимой медицинской помощи", - утверждает он.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что РФ не прекращает репрессии и преследования граждан Украины из-за страха сопротивления во временно оккупированном Крыму, применяя "незаконные обыски, сфабрикованные уголовные дела, надуманные приговоры, в частности, представителям коренного народа полуострова – крымским татарам".
- Напомним, в Крыму российские военные пришли с обысками и пытали активиста из Судака Дмитрия Демчука, занимавшегося освещением экологических проблем на временно оккупированном полуострове.
- В феврале в российском следственном изоляторе города Новочеркасск скончался крымскотатарский пленник Кремля Джемиль Гафаров .
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