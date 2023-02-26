РФ незаконно удерживает 180 политзаключенных, большинство - крымские татары, - омбудсмен

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в телеграме.

"Сейчас РФ незаконно удерживает 180 политзаключенных, 116 из них - крымские татары. Вопиющим нарушением Россией основополагающих прав человека и норм международного права стала недавняя гибель в застенках Кремля двух замученных политзаключенных - Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Им не оказали необходимой медицинской помощи", - утверждает он.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что РФ не прекращает репрессии и преследования граждан Украины из-за страха сопротивления во временно оккупированном Крыму, применяя "незаконные обыски, сфабрикованные уголовные дела, надуманные приговоры, в частности, представителям коренного народа полуострова – крымским татарам".