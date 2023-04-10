РФ незаконно содержит 4396 детей-сирот из Украины

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает сайт Минреинтеграции .

"В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Сейчас уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляен, Матеуш Моравецкий и другие. Также должен быть посредник. Им может быть кто-либо: Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и т.д. Надеюсь, что в скором времени такая платформа начнет действовать", – сказала Верещук.

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Кроме этого, по ее словам, Координационный совет по защите и безопасности детей под председательством руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака работает над формированием международной коалиции, задачей которой будет возвращение украинских детей-сирот и наказание виновных в преступлениях против украинских детей.