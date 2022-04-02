РФ неофициально согласилась на предложение о мирном договоре, кроме вопроса Крыма, - Арахамия
Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия считает, что оккупанты готовы принять условия предложенного Украиной мирного договора
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже дала свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – заявил Арахамия.
Нардеп уточнил, что Россия устно согласилась на предложения. Теперь предстоит работа над юридическим оформлением соглашения.
- Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись переговоры между представителями Украины и России.
- В ходе переговоров Украина предложила России договор, предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой по статусу аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ готовит реакцию на предложения Украины по мирному соглашению.
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