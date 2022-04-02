РФ неофициально согласилась на предложение о мирном договоре, кроме вопроса Крыма, - Арахамия

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже дала свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – заявил Арахамия.

Нардеп уточнил, что Россия устно согласилась на предложения. Теперь предстоит работа над юридическим оформлением соглашения.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись переговоры между представителями Украины и России.

В ходе переговоров Украина предложила России договор, предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой по статусу аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ готовит реакцию на предложения Украины по мирному соглашению.