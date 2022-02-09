РФ необходимо наказывать санкциями за нарушение Минских договоренностей, - Кулеба

Об этом он сказал на брифинге.



По словам министра, существуют шансы на дипломатическое урегулирование ситуации, и санкции ЕС – часть этого пути. Ограничения разработаны так, чтобы их применить в случае эскалации российской агрессии по отношению к Украине.



"Но позиция Украины в том, что за последние годы Россия прибегла к грубым нарушениям международного права и Минским договоренностям и за это ее тоже нужно наказывать санкциями", - подчеркнул он.



В качестве примера несоблюдения Минских соглашений Кулеба упомянул паспортизацию украинцев, проживающих на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины.



"И хотя бы за это определенные санкции можно было применить и раньше, и прямо сейчас", - отметил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что своими действиями РФ пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне.

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