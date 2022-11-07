Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Путин и ключевые чиновники Кремля чаще упоминали об использовании ядерного оружия во время речи Путина об аннексии 30 сентября и в течение октября, вероятно, чтобы заставить Украину начать переговоры и снизить поддержку Киева Западом", - говорится в сообщении.

Так, в своей речи 30 сентября Путин сделал несколько общих упоминаний о ядерном оружии, но избежал прямой угрозы его использованию. В Институте считают, что риторика Путина во время этой речи и в течение октября отвечала его предварительным ядерным угрозам и не вызвала той степени страха в украинском правительстве, на который, вероятно, намеревался Кремль. А начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 24 октября заявил, что ядерная угроза России остается на том же уровне, как и до начала войны.

Кремль также обострил свою ядерную риторику после российских военных неудач в Харьковской области и во время украинских контрнаступлений в Лимане и на севере Херсонской области в начале октября. Москва, вероятно, продолжала свои слабо завуалированные ядерные угрозы, чтобы отвлечься от ее военных и мобилизационных проблем и запугать западных партнеров Украины, говорят аналитики.

Однако ключевые чиновники Кремля начали коллективно деэскалировать свою риторику по использованию ядерного оружия в начале ноября, отметили в ISW.

Отмечается, что власти РФ могут в будущем вести риторическую ядерную борьбу, пытаясь побуждать Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры. Но Москва не сможет ядерными угрозами напрямую вынудить Киев идти на переговоры.

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению.

"Украина и ее международные поклонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета и не откажутся от суверенного права Украины на свои территории", - говорят в ISW.

В отчете говорится, что Кремль, вероятно, в частном порядке разъяснил свою "ядерную политику" с целью деэскалации отношений с Соединенными Штатами и их союзниками.

В частности, американские и союзнические официальные лица сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан контактировал с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, пытаясь уменьшить риск применения ядерного оружия.

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