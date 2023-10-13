РФ не выпускает жителей из ВОТ, чтобы паспортизировать большее население, - ГПСУ
Россия ограничивает въезд и выезд местных жителей временно оккупированных территорий Украины, чтобы насильственно паспортизировать население, а также похищать детей
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Радио Свобода".
Демченко отметил, что граждане Украины до 14 лет могут въехать в Россию в сопровождении граждан Российской Федерации. По его словам, это фактически продолжение тех шагов для похищения украинских детей или давление на граждан Украины, в том числе на оккупированных территориях для того, чтобы обеспечить паспортизацию граждан Украины.
"Фактически Россия, прикрываясь безопасностью для своих граждан, продолжает такие свои террористические действия, которые она предпринимала и до этого", - сказал спикер.
По его словам, украинцы, которых из-за новых правил на границе не выпустят из России, смогут попасть на территорию Украины. Для этого им нужно только добраться до украинской границы.
"Хотя и пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью закрыты, но если граждане Украины на любом из направлений прибудут к украинской границе, к украинской территории, им будет обеспечен пропуск на территорию Украины. Конечно, граждане Украины могут выезжать из России через границу со странами Европейского союза, что также отметило министерство иностранных дел Украины, которое призывает граждан Украины все-таки покинуть пределы России. Ведь дипломатические учреждения нашей страны на территории страны-террориста не функционируют и гарантировать безопасность наших граждан на территории России достаточно сложно" , – заявил Демченко.
- Представительница президента в АР Крым Тамила Ташева заявила , что Украина не будет привлекать к ответственности жителей временно оккупированных территорий Украины, которые под давлением и угрозами оккупантов получили российские паспорта.
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