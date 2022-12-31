Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление премьера.

"Мы вместе отстаивали наши ценности и принимали необходимые решения с собственных исходных позиций. Я надеюсь, что мы, как нация, можем гордиться этим", - отметила Марин.

По ее словам, захватническая война России в Украине вынудила финнов определиться с позицией Финляндии в новой ситуации. До 24 февраля менее трети финнов поддерживали членство в НАТО в опросах, но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство людей сразу поддержали членство. Марин отмечает, что решение относительно НАТО было принято при сильной народной поддержке и единодушии парламента.

"Именно в таком единодушии мы должны строить наше будущее как члены НАТО. Своим решением мы укрепили позицию Финляндии и расширили ее пространство для маневра в ситуации, когда он рисковал сузиться и даже оказаться под угрозой", - подчеркнула премьер.

Кроме того, в новогоднем поздравлении Санны Марин появилось упоминание о дальнейшей помощи Украине в борьбе против государства-агрессора.

"От нас и дальше будут требовать проявления силы и мужества. Мы будем помогать до тех пор, пока украинцы будут нуждаться в нашей помощи. Вопрос украинцев – это наш вопрос", - подчеркнула она.

По мнению Марин, Россия не выиграет войну, а "мир, в котором недемократические сверхдержавы подчиняют себе другие государства, несмотря на Устав ООН и несмотря на страдания, должен быть оставлен позади раз и навсегда".

Вместе с тем премьер Финляндии выступила за независимость Европы в вопросах обеспечения энергоносителей и безопасности, добавив, что Финляндия заинтересована в укреплении Европы, "слишком когда мир нуждается в защитниках прав человека, равенстве и сотрудничестве".

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО 5 июля.

3 ноября генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс. "Пора приветствовать Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО. В эти опасные времена еще важнее завершить их вступление, чтобы предотвратить любое недоразумение или просчет в Москве", - сказал он.

29 декабря Финляндия отправила в Украину пять грузовиков с гуманитарной помощью на фоне российской агрессии против страны. В частности, украинской стороне передано необходимое оборудование для энергетики и больниц, а также школьная мебель.

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