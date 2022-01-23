РФ не враг Европе: Премьер Баварии высказался против отключения России от SWIFT и закрытия "Северного потока-2"
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия не является врагом Европы и высказался против санкций и закрытия газопровода "Северный поток-2"
Об этом Зёдер заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, санкции против России малоэффективны.
"Никто не может хотеть войны в Европе. При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции сплошь и рядом навредили бы нам аналогичным образом", - сказал Зёдер.
В частности, он высказался против отключения России от SWIFT.
"Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода "Северный поток-2" или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы нашей страны", - отметил Зёдер.
Он назвал РФ сложным партнером, а не врагом Европы.
"Россия – это сложный партнер, но не враг Европе, а большинство немцев хотели бы стабильных и мирных отношений с Москвой", – заверил Зёдер.
- Напомним, 22 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию прекратить своими заявлениями поощрять Россию к новому нападению на Украину.
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- Вскоре после этого Кай-Ахим Шенбах подал рапорт об отставке .
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