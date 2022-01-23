РФ не враг Европе: Премьер Баварии высказался против отключения России от SWIFT и закрытия "Северного потока-2"

Об этом Зёдер заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, санкции против России малоэффективны.

"Никто не может хотеть войны в Европе. При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции сплошь и рядом навредили бы нам аналогичным образом", - сказал Зёдер.

В частности, он высказался против отключения России от SWIFT.

"Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода "Северный поток-2" или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы нашей страны", - отметил Зёдер.

Он назвал РФ сложным партнером, а не врагом Европы.

"Россия – это сложный партнер, но не враг Европе, а большинство немцев хотели бы стабильных и мирных отношений с Москвой", – заверил Зёдер.

Напомним, 22 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию прекратить своими заявлениями поощрять Россию к новому нападению на Украину.

Посла Германии в Украине Анку Фельдгузен вызвали в МИД из-за заявления командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Вскоре после этого Кай-Ахим Шенбах подал рапорт об отставке .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb