РФ не в состоянии восстанавливать запасы израсходованных боеприпасов, изменить ситуацию может только помощь Китая, - главред Defense Express Катков
Наблюдается довольно продолжительная негативная тенденция в РФ в отношении боеприпасов. Она не может быть изменена, кроме ситуации, когда включится Китай
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"В любом случае наблюдается довольно длительная негативная тенденция в РФ с боеприпасами. Она не может быть изменена, кроме ситуации, когда в помощь РФ включится Китай. Это крайне угрожающе, потому что мы говорим обо всем военно-промышленном комплексе Китая и его запасах на 2 миллиона вооруженных сил", - отметил он.
Катков добавил, что у Китая довольно большая унификация по калибрам с советскими.
"Даже если РФ останется с имеющимися союзниками (КНДР и Иран) в отношении источников боеприпасов и раскрученных ВПК, то возобновлять эти расходы они не могут. Есть большое количество штрихов к общей картине, когда Минобороны показывает, что используются 40-летние снаряды для танков и это не вызывает удивления ни у кого. Есть определенная тенденция, что РФ не может удерживать большой шквал огня, как сейчас. А год назад было 40-60 тыс. выстрелов в сутки, сейчас меньше в разы. Это тенденция - чем дальше, тем хуже будет для РФ", - подытожил эксперт.
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