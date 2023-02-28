Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"В любом случае наблюдается довольно длительная негативная тенденция в РФ с боеприпасами. Она не может быть изменена, кроме ситуации, когда в помощь РФ включится Китай. Это крайне угрожающе, потому что мы говорим обо всем военно-промышленном комплексе Китая и его запасах на 2 миллиона вооруженных сил", - отметил он.

Катков добавил, что у Китая довольно большая унификация по калибрам с советскими.

"Даже если РФ останется с имеющимися союзниками (КНДР и Иран) в отношении источников боеприпасов и раскрученных ВПК, то возобновлять эти расходы они не могут. Есть большое количество штрихов к общей картине, когда Минобороны показывает, что используются 40-летние снаряды для танков и это не вызывает удивления ни у кого. Есть определенная тенденция, что РФ не может удерживать большой шквал огня, как сейчас. А год назад было 40-60 тыс. выстрелов в сутки, сейчас меньше в разы. Это тенденция - чем дальше, тем хуже будет для РФ", - подытожил эксперт.