РФ не успокоится, пока ей не свяжут руки, - премьер Литвы Шимоните
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала мировое сообщество сплотиться и защищать политический строй, созданный западной цивилизацией, поскольку "имперская Россия не успокоится, пока ей не свяжут руки"
Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на Delfi.
"Нам очень важно сплотиться и вместе бороться не только за сильную Литву, но и за политический порядок, созданный западной цивилизацией, которой угрожающий вызов бросили амбиции имперской России. От того, как международное сообщество сможет продемонстрировать сопротивление агрессору, будет зависеть, какой мир мы оставим. будущим поколениям", - заявила Шимоните.
На заседании Всемирной литовской общины она также отметила, что главная борьба за демократические ценности ведется на поле боя в Украине.
"От конца войны в Украине будет зависеть и то, как будет выглядеть будущее Европы и всего свободного мира", - сказала премьер.
Шимоните также подчеркнула, что ради победы над режимом кремля важно оказывать помощь Украине.
"Только продолжая последовательно оказывать помощь Украине и ее людям, мы сможем защитить их и наше общее право на свободный выбор будущего. Россия сейчас борется со свободой каждого из нас и не успокоится, пока ее руки не будут надежно скованы. Поэтому мы должны, как и раньше, всеми силами поддерживать Украину, не уставать от рутины войны, несмотря на желание, чтобы все это закончилось как можно быстрее", – сказала она.
- Напомним, 18 июля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Брюссель дать больше оружия для Украины
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