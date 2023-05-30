Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что ночью и днем 29 мая российские войска нанесли очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства.

В частности, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, 38 БПЛА Shahed-131/136 и 11 ракет "Искандер-М/К". Украинская ПВО уничтожила 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников и все 11 "Искандеров". Также ракеты и беспилотники были сбиты вблизи Львова, Николаева и Одессы. В то же время удары получили портовая инфраструктура в Одессе и военный объект в Хмельницкой области.

"Раньше ISW оценивало, что РФ начала новую воздушную кампанию, чтобы ухудшить украинские контрнаступательные возможности. Но то, что Россия избрала приоритетом для атак Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные контрнаступательные действия Украины", - пришли к выводу в ISW.