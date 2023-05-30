РФ не удастся массированными ударами по Киеву сдержать украинское контрнаступление, - ISW
Массированные российские атаки на Киев не способны существенно помешать украинскому контрнаступлению
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание, что ночью и днем 29 мая российские войска нанесли очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства.
В частности, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, 38 БПЛА Shahed-131/136 и 11 ракет "Искандер-М/К". Украинская ПВО уничтожила 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников и все 11 "Искандеров". Также ракеты и беспилотники были сбиты вблизи Львова, Николаева и Одессы. В то же время удары получили портовая инфраструктура в Одессе и военный объект в Хмельницкой области.
"Раньше ISW оценивало, что РФ начала новую воздушную кампанию, чтобы ухудшить украинские контрнаступательные возможности. Но то, что Россия избрала приоритетом для атак Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные контрнаступательные действия Украины", - пришли к выводу в ISW.
- В ночь на 30 мая россияне нанесли очередной массированный удар по Киеву , украинские силы ПВО уничтожили 20 "шахедов", обломки попали в многоэтажку. В результате один человек погиб, есть пострадавшие, зафиксированы пожары и разрушения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное