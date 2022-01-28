РФ не стремится к войне, но "пренебрегать своими интересами" не позволит, - Лавров

Об этом он сказал в интервью радиостанциям, передает ТАСС.



"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим", – заявил Сергей Лавров.



Министр иностранных дел РФ добавил, что Россия не позволит "грубо наступать на свои интересы, игнорировать свои интересы".

Напомним, ранее в МИД России назвали "неприемлемым мнением" войну с Украиной.

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