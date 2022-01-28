РФ не стремится к войне, но "пренебрегать своими интересами" не позволит, - Лавров
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в войне, однако не позволит игнорировать "свои интересы безопасности"
Об этом он сказал в интервью радиостанциям, передает ТАСС.
"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим", – заявил Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ добавил, что Россия не позволит "грубо наступать на свои интересы, игнорировать свои интересы".
- Напомним, ранее в МИД России назвали "неприемлемым мнением" войну с Украиной.
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